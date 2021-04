Les Huskies n'ont plus droit à l'erreur face aux Tigres

Une bonne deuxième période n'aura pas suffi au Huskies qui s'inclinent par la marque de 6 à 3 face aux Tigres.

Rouyn-Noranda a réussi à combler un retard de deux buts, mais leurs adversaires sont revenues à la charge par la suite.

L'indiscipline a également fait mal à la meute qui a accordé trois buts en désavantage numérique.

«Quand c'est devenu 4 à 2 on a attrapé une mauvaise punition et à ce moment-là il ne restait pas énormément de temps. C'est clair que lorsqu'on est indiscipliné ça devient difficile de revenir. Au final, on a fait du bon travail, mais on ne trouvait pas le fond du filet.»

Victoriaville a maintenant les devants 2-0 dans la série et pourrait mettre fin à la saison des Huskies demain à 19h.

«Ça, c'est les séries. Peu importe le pointage, ça ne fait pas de différence. Une défaite est une défaite et une victoire est une victoire dans la série. On doit s'assurer de vider le réservoir et s'assurer qu'on n’a pas de regret et on verra ce qui va arriver après.»

-L'entraîneur-chef Brad Yetman