Les Huskies renouent avec la victoire

Les Huskies arrêtent à cinq matchs leur série de défaites et retrouve le chemin de la victoire.

La troupe de Brad Yetman l'emporte 3 à 0 face au Titan d'Acadie-Bathurst.

Louis-Philippe Fontaine, Samuel Johnson et Dyllan Gill ont fait vibrer le cordage.

Samuel Richard effectue 24 arrêts dans le blanchissage.

«C'était vraiment une victoire d'équipe. On a travaillé fort pendant 60 minutes. Même quand on leur a laissé des chances en 3e, on est resté calme. On a limité leur chance de marquer. C'est certain qu'il y a des choses que l'on va devoir améliorer comme notre jeu avec la rondelle. Nous allons être prêts pour demain contre une autre bonne équipe.»

-Brad Yetman, entraineur-chef