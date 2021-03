Les Huskies reviennent de l'arrière et l'emportent

Les Huskies de Rouyn-Noranda font preuve de ténacité et l'emportent 5 à 4 en tirs de barrage face aux Remparts de Québec.

Le match avait cependant mal débuté pour la meute qui a accordé trois buts en première période.

Durant le deuxième engagement, Rouyn-Noranda a réduit l'écart avant de créer l'égalité en fin de match.

C'est William Rouleau qui tranché le débat en fusillade.

L'attaquant Mathieu Gagnon a pour sa part inscrit deux buts.

«Brad a fait un bon discours entre la première et la deuxième. Il nous a dit que tous les joueurs devaient pousser dans la même direction et que des joueurs devaient lever leurs jeux d'un cran. Il y en a plusieurs qui ont démontré du caractère. Quand on travaille en équipe, il a de bonnes choses qui arrivent.»

-l'attaquant Mathieu Gagnon