Les Huskies tenteront de poursuivre sur leur lancée et tenteront d'aller chercher une troisième victoire consécutive dans la bulle à Drummondville.

Ils affrontent le Phoenix de Sherbrooke à 19h ce soir.

Le Phoenix a échangé pratiquement toutes ses vedettes dans les dernières semaines et croupit au dernier rang de la ligue.

La meute ne veut pas prendre son adversaire à la légère.

«Il va falloir arriver prêt comme aux autres matchs. On a travaillé fort ce week-end, on a joué avec énergie et je crois que ça va être la même chose qu'on va devoir faire contre Sherbrooke. Il faut garder les choses simples et continuer ce qu'on a bâti dans les deux derniers matchs et je crois que ça va bien aller comme ça.»

-L'attaquant Édouard St-Laurent