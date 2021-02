Les Huskies terminent la bulle à Drummondville avec une victoire

Les Hukies terminent leur séjour à Drummondville sur une bonne note avec une victoire de 3 à 2 face au Phoenix de Sherbrooke.

La meute tirait de l'arrière par deux buts en fin de première lorsque Samuel Régis et Édouard St-Laurent ont compté à seulement neuf secondes d'écart.

Alex Arsenault a profité d'un retour de lancer pour inscrire le but victorieux en fin de match.

Samuel Richard dresse le bilan de la bulle.

«Je pense qu'on a surpris pour les trois premiers matchs. Je ne pense pas que personne ne s'attendait à ce qu'on gagne trois matchs de suite. Quand on est revenu contre Blainville, on s'attendait peut-être à quelque chose de plus facile. On avait peut-être un peu trop de confiance et ça nous est revenu dans le visage.»

-Samuel Richard, gardien de but des Huskies de Rouyn-Noranda