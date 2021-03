Les Huskies terminent leur bulle sur une bonne note

Les Huskies terminent leur séjour dans l'environnement protégé de Gatineau sur une bonne note.

Ils ont eu le dessus sur les Tigres de Victoriaville par la marque de 3 à 1.

Samuel Richard a connu un bon match devant le filet des siens bloquant 35 tirs dirigés vers lui.

Wiliam Rouleau nous dit quel était le mot d'ordre pour la meute aujourd'hui (dimanche).

«Le mot d'ordre était vraiment d'y croire parce que je pense que le moral de l'équipe était vraiment bas. Je pense qu'on commençait nos matchs sans trop croire qu'on allait gagner. On s'est tous dit qu'aujourd'hui on vidait le réservoir et on vivra avec le résultat, mais on veut absolument croire qu'on peut gagner.»

-Wiliam Rouleau