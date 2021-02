Les infirmières aimeraient une tape dans le dos

Alors qu'elles sont surmenées encore plus qu'à l'habitude pendant la pandémie, les infirmières auraient apprécié un coup de pouce du gouvernement à ce temps-ci de l'année.

C'est que ces jours-ci, les infirmières doivent payer leur licence de l'Ordre des infirmières. C'est une facture de près de 500$ pour un permis régulier.

Une pétition circule sur Internet demandant au gouvernement de faire suspendre par l'Ordre le paiement du permis de pratiquer.

Il y a présentement plus de 43 000 signatures.

Selon les instigateurs, c'est un non-sens de devoir payer pour travailler, encore plus cette année.

«Le gouvernement nous a nommées les anges, on a eu des beaux titres. Mais, pour la suite, on n'a jamais été fermé, on a eu des coupures, des infirmières déplacées dans des services où elles n'étaient pas allées depuis longtemps. On a des infirmières qui sont parties à la retraite de façon précipitée, parce qu'elles n'étaient pas prêtes à partir de leur département.»

- Émilie, infirmière à l'emploi du CISSS-AT