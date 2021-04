Les inscriptions pour le baseball vont bon train

Encore une fois cette année, il sera possible de jouer au baseball cet été en Abitibi-Témiscamingue.

Les périodes d'inscription sont en cours dans les différentes villes de la région.

L'association régionale espère recevoir le même nombre d'inscriptions qu'en 2019.

Serge Dionne, président de l'association de baseball Québec- Abitibi-Témiscamingue, nous explique les mesures sanitaires qui seront en place.

«Ça va ressembler à ce qu'on a vécu l'année passée. Il va y avoir des monsieurs et mesdames net pour toutes les équipes, il va y avoir une distanciation sociale et on n'aura pas le droit d'aller dans les cabanes. Les jeunes n’auront pas besoin de porter le masque étant donné qu'on est dans une zone orange. Il n'y aura pas de tournois et de championnats provinciaux pour l'instant.»