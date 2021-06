Les jeunes de l'Abitibi-Témiscamingue répondent bien au vaccin

La campagne de vaccination contre la Covid-19 connaît du succès dans notre région.

Jusqu'ici, 75% de la population totale a eu une première dose et 8% a eu la deuxième.

Ce sont des statistiques comparables au reste du Québec.

Chez les jeunes, surtout les 12-17 ans, ça regarde très bien, estime la PDG du CISSS régional, Caroline Roy :

«Avec les inscriptions actuellement confirmées chez les 12-17 ans, on pense atteindre 84% et même plus de taux de vaccination. C'est excellent pour augmenter la couverture vaccinale en région.»

- Caroline Roy, pdg du CISSS-AT