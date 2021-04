Les mines, une main-d'oeuvre de plus en plus qualifiée

Les mineurs sont de plus en plus qualifiés.

C'est l'un des constats du portrait de la formation publié par l'Institut national des mines.

De plus en plus de compagnies exigent un DEP dans un poste d'entrée.

Les drones, la cybersécurité, la robotisation et l'automatisation transforment ce domaine traditionnellement associé à l'homme qui descend sous terre avec sa lampe frontale et qui ressort couvert de suie, 12 heures plus tard.

«Les entreprises minières restent vraiment dans une logique de sécurisation continue des lieux de travail. Elles gardent cette stratégie de perfectionnement continu en santé et sécurité au travail.» - Alexandre Nana, conseiller à l'innovation à l'Institut

L'analyse, qui couvre entre 2013 et 2019, parle de la formation offerte en milieu de travail, mais aussi des besoins de formations actuels.

Dans sa publication, l'Institut recommande de continuer d'arrimer les programmes d'études au virage technologique, de documenter la récente apparition du 4.0 et d'augmenter l'accessibilité des minières dans le développement des compétences numériques.

«Quand on parle de virage numérique, c'est pas nécessairement évident en contexte de pandémie, où les entreprises étaient probablement plus en gestion de crise, pour se revirer de bord. Elles étaient moins enclines à investir pour autre chose.» - Alexandre Nana

21 entreprises ont participé à la recherche.