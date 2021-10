Les paliers politiques doivent se parler selon Martin Ferron

Martin Ferron est demeuré sur son appétit suite à la visite du ministre de la Santé, Christian Dubé.

Le président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue aurait aimé participer à la réunion avec Chrisitian Dubé, le ministre régional Pierre Dufour et la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais.

Selon lui, les différents paliers doivent mieux communiquer afin de rendre plus efficaces les efforts faits par chacun.

«Je lui ai parlé des pistes de solutions sur lesquelles on travaille et je l'ai informé parce qu'il n'était pas au courant des situations. On ne peut pas prendre la place du gouvernement et on ne veut pas faire de microgestion. Sur plusieurs enjeux on fait des actions et on va tous sortir gagnant si on est inclus dans la grande problématique qu'on vit avec la pénurie de main-d'oeuvre.»

-Martin Ferron, président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue