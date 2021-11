Les premières guerres de la 117 de la saison

Huskies et Foreurs s'affrontent deux fois en fin de semaine.

Des tranches de la guerre de la 117 sont prévues, ce soir (vendredi) à Rouyn-Noranda et demain après-midi à Val-d'Or.

Les deux équipes régionales ont des fiches similaires en ce début de saison.

Ce sera une première guerre pour le défenseur des Foreurs, natif de Val-d'Or, Nathan Bolduc mais aussi pour le défenseur Rouynnorandien des Huskies Emeric Gaudet:

«Je vais être prêt et je vais tout donner. J'ai des amis dans l'autre équipe, mais sur la glace ce ne sont plus des amis. Il y a toujours un petit stress de plus et tu as toujours hâte de les affronter. On a joué contre eux en présaison et il y avait déjà de l'intensité donc c'est certain que ça va être agréable.»

-Emeric Gaudet, défenseur des Huskies, natif de Rouyn-Noranda