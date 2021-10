Les Remparts avaient encore de l’énergie à Val-d’Or

Les Foreurs n’ont pas réussi à profiter de la fatigue des Remparts de Québec qui jouaient un 3e match en autant de soirs.

Le vert et or s'incline 8 à 2 et subit un premier revers à domicile cette saison.

William Blackburn a accordé cinq buts sur 35 lancées avant de laisser sa place à Philippe Cloutier en début de 3e engagement.

«C'est certain que c'est une défaite difficile à avaler. C'est un résultat qui est difficile à imaginer, mais il va seulement falloir rebondir.» -Jérémy Ste-Marie, attanquant des Foreurs de Val-d'Or

Les Foreurs se rendront dans les maritimes cette semaine pour y affronter coup sur coup Cap-Breton, Halifax et Charlottetown.

L'entraineur-chef des Foreurs, Maxime Desruisseaux, ne s'attend pas revoir Émile Lauzon et Jérémy Michel durant le voyage.