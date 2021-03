Les Remparts s'amusent aux dépens des Huskies

Pour une deuxième fois en autant de soirs, les Huskies de Rouyn-Noranda doivent s'avouer vaincus dans l'environnement protégé de Val-d'Or.

La meute s'est inclinée 7 à 1 cet après-midi (samedi) face aux Remparts de Québec.

Le match avait bien débuté pour l'équipe abitibienne alors que le Valdorien Anthony Turcotte a inscrit son premier but dans la LHJMQ.

La célébration a cependant été de courte durée puisque Québec est revenu à la charge à peine 30 secondes plus tard.

La défensive a connu plusieurs difficultés au cours de la rencontre.

«Dans leurs descentes dans notre zone on leur a donné trop de temps et trop d'espace. On a commencé à penser trop offensivement et ce n'est pas notre identité. On veut avoir une équipe qui joue bien défensivement ce qui va nous aider à bien jouer offensivement.»

-Brad Yetman, entraîneur-chef par intérim de la meute