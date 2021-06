Les résidences étudiantes à Val-d'Or verront finalement le jour

Les travaux de construction des résidences étudiantes à Val-d'Or peuvent finalement débuter. Initialement lancé en 2018, le projet a rencontré de nombreux obstacles comme la passation du terrain et évidemment la pandémie.

Quelques modifications ont été apportées au projet en cours de route.

Les trois blocs de 15 logements, situés en face du centre de formation, auront une capacité de 168 chambres comparativement à 150, les logements auront chacun leur sortie individuelle et les balcons seront davantage à l'avant afin de respecter le voisinage arrière.

Les étudiants du centre de formation professionnelle, du Cégep et de l'Université pourront dès cet hiver habiter ces logements comme l'explique Lisyanne Morin, présidente du conseil d'administration de la Cité étudiante Desjardins.

«Puisqu'on a pris un peu de retard sur ce que l'on souhaitait, on monte donc un bloc à la fois. Dès qu'il y en a un qui sera terminé, les étudiants pourront entrer et s'installer. Les appartements seront tous meublés afin de faciliter le plus possible leur installation.»