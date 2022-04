Les résidences étudiantes de Val-d'Or presque prêtes

Après des attentes d'attente, les résidences étudiantes de Val-d'Or s'apprêtent à accueillir des élèves.

Le premier de trois blocs est prêt à 90%. Il ne reste qu'à recevoir les meubles en mai et il sera ensuite possible de lancer les inscriptions.

Le deuxième bloc sera prêt pour la rentrée à l'automne. Quant au troisième, les travaux vont aller vite une fois le dégel entamé.

Il aura fallu travailler fort pour trouver la main-d'oeuvre pour finaliser, comme les plâtriers et les peintres.

Ce ne sont pas des résidences traditionnelles, mais plutôt des appartements. Dans les deux premiers blocs, ce sont des 6 1/2. Le troisième sera réservé à des familles.

Le secteur s'est transformé avec les années et va devenir une sorte de petit campus. Lisyane Morin :

«Ça vient clore un beau secteur. Il y a les résidences (sur la rue Paquet), le Centre de formation professionnelle et en longeant la rue Self, on va vers l'UQAT et le Cégep. Ça va faire un beau dynamisme.»

