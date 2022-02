Les restaurants ouvrent... mais à moitié

La valse des ouvertures est reprise au Québec et les restaurants ont pu rouvrir hier (lundi), après une pause forcée d'un mois en raison des restrictions sanitaires.

Cependant, ça ouvre à maximum 50% de la capacité habituelle.

Chez Horizon Thaï de Rouyn-Noranda, les clients sont attendus à partir d'aujourd'hui (mardi).

La situation est difficile depuis deux ans, admet le propriétaire, Jean-Philippe Perrier :

«C'est sûr que ce n'est pas rentable, une salle à 50%. Au moins, on accueille les clients et on fait travailler les employés. C'est un retour vers une certaine normalité. La seule qu'on espère, c'est ne pas être obligé de refermer éventuellement, mais, pour l'instant, on est quand même positif.»

- Jean-Philippe Perrier