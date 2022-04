Les sept caribous de Val-d'Or sont dans leur enclos

La harde de caribous de Val-d'Or est maintenant dans son nouvel enclos.

Le transfert s'est fait en janvier et selon le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs, ça a été un succès.

En mars 2020, les caribous avaient été placés dans un premier enclos dans l'espoir d'éviter son extinction.

La harde est actuellement composée de sept bêtes, soit trois mâles adultes, trois femelles adultes et un mâle faon.

Les travaux vont se poursuivre encore quelque temps, explique Carl Patenaude-Levasseur, de la direction générale de la coordination de la gestion de la faune au ministère :

«L'enclos est terminé à 95%. Au dégel, on va faire l'enfouissement du grillage, mette un peu de membrane géotextile et faire la fin des travaux d'électrification à la fonte des neiges.»

La biologiste Caroline Hins explique pourquoi les caribous sont placés dans un enclos :

«Dans l'éventualité où ces animaux-là seraient relâchés, on veut qu'ils conservent un comportement sauvage. On ne veut surtout pas les habituer à la présence humaine. On veut aussi qu'ils puissent se nourrir et se produire de façon calme.»

- Caroline Hins