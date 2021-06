Les travaux à l'aréna Kiwanis reportés

La ville de Val-d'Or annonce que la rénovation de l'aréna Kiwanis est reportée en 2022.

C'est dû au manque de disponibilité de certains professionnels comme des firmes d'architecte et d'ingénierie.

Les travaux s'amorceront donc à la fin avril 2022 plutôt qu'en septembre 2021.

Ce report pourrait s'avérer positif pour la Ville qui anticipe de meilleurs coûts alors qu'en ce moment plusieurs matériaux sont très dispendieux à cause de la pandémie.

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, qu'il y a également un bon côté pour les associations sportives.

«On a été une année où on n’a pas pu avoir des sports de glace de manière normale dans nos installations. Le report va nous permettre d'offrir une saison régulière et aussitôt que la saison d'utilisation va être terminée, on va amorcer les travaux.»