Les universitaires de retour sur les bancs d'école à l'automne

Bonne nouvelle pour les étudiants universitaires de la région, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue vise un retour en présentiel de la quasi-totalité des activités de formation prévues à la session d'automne.

Selon les dernières informations transmises par le ministère de l'Enseignement supérieur, certaines mesures risquent de se poursuivre telles que le port du masque de procédure et la distanciation qui pourrait cependant être réduite à un mètre au lieu de deux.

Évidemment, tout va dépendre de l'évolution de la pandémie et aux consignes de la santé publique, mais la vaccination permet à la direction d'être optimiste.

Le recteur de l'UQAT, Vincent Rousson, nous explique pourquoi il était important pour lui de faire cette annonce le plus tôt possible.

«Pour certains étudiants ça implique qu'ils doivent prendre un appartement et de l'annoncer le plus rapidement possible, ça va leur permettre de pouvoir se préparé en conséquence. Ça va aussi permettre à nos étudiants internationaux de compléter toute la documentation et l'envoie de celle-ci au sein de l'appareil gouvernemental afin d'obtenir leur visa et leur autorisation à venir étudier ici.»