Les villes invitées à s’unir contre la maltraitance des enfants

Les villes de la région sont invitées à s'unir contre la maltraitance des enfants.

Cette initiative est lancée par la Ville d'Amos alors que la journaliste amossoise, Nancy Audet lance son livre dans lequel elle raconte son histoire d’enfants de famille d’accueil.

Alors que le nombre des signalements est à la hausse, le directeur régional de la DPJ, Donald Vallière, explique quel rôle les municipalités peuvent jouer dans la lutte à la maltraitance

«C'est une très belle initiative et ce n'est pas seulement dans l'action que ce sera important, mais aussi au niveau du message. Ça lance un message qui est cohérent avec ce qu'on pense que la population, les villes et tous les autres doivent s'impliquer.»

Le maire d’Amos, Sebastien D’Astous explique comment il voit l'apport des municipalités.

«D'avoir un contexte favorable et tout ce qui est relié aux enfants comme la socialisation et les parcs de bonne qualité. Il y a plein d'actions qui peuvent être faites. Il y a de bonnes choses que l'on fait déjà et qu'on ne réalise pas l'impact. Il y en a d'autres qu'on peut ajouter. C'est d'amener le débat pour que chaque ville pose des gestes selon leurs priorités et leurs désirs.»

-Sebastien D’Astous

Charles Laferrière, Bell Média.