Lessard et Robidas font la loi à Val-d'Or

Les Foreurs de Val-d'Or ont le sens du spectacle.

En fin de semaine à la maison, ils sont revenus de l'arrière cinq fois et l'ont emporté à chaque occasion en prolongation.

Justin Robidas a marqué le but décisif vendredi dans un gain de 4-3 contre Moncton et le but gagnant encore le lendemain, quand Val-d'Or a eu raison de Charlottetown 5-4.

Ce qui retient l'attention ce week-end, c'est Marshall Lessard. L'attaquant, à peine de retour d'une longue absence de neuf mois, a marqué quatre buts :

«Je te dirais que ça fait encore plus du bien après la séquence de défaites. Deux victoires devant les partisans, ça vaut de l'or. Je prends mon rythme et je suis bien accompagné.» - Marshall Lessard

Les spectateurs ont eu toute une frousse vendredi, quand le gardien William Blackburn a quitté le match en civière. Il a rapidement obtenu son congé de l'hôpital et sera réévalué pour une blessure au haut du corps dans les prochains jours.

Les Foreurs visitent les Huskies demain (mardi).