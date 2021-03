LHJMQ : Huskies et Remparts à Val-d'Or ce soir

La bulle de la LHJMQ se poursuit ce soir (mardi) à Val-d'Or, alors que les Huskies et les Remparts de Québec s'affrontent.

Samedi, Québec a eu le dessus sur Rouyn-Noranda, 7-1.

«Je pense qu'on est dans une bonne situation, on rejoue tout de suite Québec, on va pouvoir se reprendre. Il faut tourner la page. Il faut recommencer à zéro et se présenter.»

- Xavier Bouchard, vétéran défenseur des Huskies