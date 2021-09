Lise Kistabish dévoile ses engagements électoraux

À deux semaines du fil d'arrivée, Lise Kistabish dévoile ses promesses électorales.

La candidate libérale dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou veut travailler à la réconciliation des peuples, à attirer la main-d'oeuvre ici et à contrer la crise du logement.

L'ancienne entrepreneure devenue gestionnaire compte rallier les partenaires de partout pour trouver les solutions aux problèmes.

Elle sait que son parti a des chances d'être au pouvoir et veut en faire profiter le comté :

On est mieux de travailler à l'intérieur du parti qui est élu que de travailler à côté. Moi, je suis sur le terrain, je discute avec les gens. Je vois les besoins et ils me font part de leurs préoccupations et inquiétudes. Je suis confiante.»

- Lise Kistabish