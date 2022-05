Louis-José Houde sera au festival d'humour

Le Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue à Val-d'Or aura Louis-José Houde, Mathieu Dufour et PA Méthot comme têtes d'affiche cette année.

L'édition 2022 aura lieu du 5 au 10 juillet.

Même s'il n'a pas pris de pause pendant la pandémie, le Festival devrait être de retour dans sa forme régulière cette année, alors que l'an passé, l'événement a été plus court et plus restreint.

Le site de la Cité de l'or, avec ses spectacles en plein air, va aussi accueillir Rosalie Vaillancourt et Jo Cormier, en plus de Guillaume Pineault à l'animation.

Le concours de la relève de l'humour est aussi à l'agenda 2022.

https://festivaldhumour.com/