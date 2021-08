Main-d’oeuvre: Sébastien Lemire dénonce la lourdeur administrative

Le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, veut s'attaquer au problème de pénurie de main-d'oeuvre.

Selon lui, augmenter les seuils d'immigrations n'est pas la seule solution qui doit être pensée.

Il dénonce entre autres la lourdeur administrative et les délais de traitement des dossiers sont des facteurs qui nuisent aux gens qui désirent s'installer en région.

Sébastien Lemire propose d'adapter les services de proximité à la réalité de la région.

Des mesures peuvent aussi être mises en place pour faciliter la vie de nos agriculteurs qui doivent remplir de la paperasse chaque année.

«Est-ce que l'on peut faire des contrats qui s'établissent sur plusieurs années et qu'ils soient renouvelables. Selon moi, la responsabilité du Fédéral face aux travailleurs elle doit se limiter à l'aspect de la sécurité. On doit s'assurer que le travailleur ne fera pas de compromis sur la sécurité nationale, mais après on peut lui faire confiance s'il veut revenir. Quand il va revenir, il va déjà connaitre la ferme et sera prêt à travailler rapidement.»

-Sébastien Lemire, député sortant et candidat bloquiste dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue