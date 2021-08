Mairie: De gros souliers à combler à Senneterre

La nouvelle candidate à la mairie de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat, croit être la bonne personne pour succéder à Jean-Maurice Matte.

Elle se dit toutefois consciente que le défi sera de taille puisque ce dernier occupe le poste de maire depuis 19 ans de mairie.

Nathalie-Ann Pelchat estime avoir quelques points en commun avec le maire actuel.

«Je mets ça de côté, je veux vraiment porter ma couleur et je ne me laisse pas intimider par ça. Je lui ressemble un peu dans le sens qu'il s'est toujours battu pour les dossiers de Senneterre et pour les garder. C'est un peu ma philosophie aussi. Je suis prête à me battre pour les dossiers de Senneterre.»