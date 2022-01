Malartic ne veut pas manquer le bateau, encore...

Malartic a un beau défi pour 2022 : il faut se préparer à l'arrivée massive de travailleurs.

C'est un heureux problème, mais c'est néanmoins un problème.

Avec Mine Canadian Malartic qui lance son projet Odyssey, il faudra beaucoup de nouveaux travailleurs et idéalement, il faudra les loger en ville.

Quand Osisko a lancé sa mine, il y a 15 ans, la Ville n'était pas prête et n'a pas pu avoir toutes les retombées espérées.

Cette fois, le maire Martin Ferron veut les maximiser.

Malartic va construire un nouveau quartier, près du camping.

«Ce sont des emplois à 100 000-200 000$, ça va attirer les gens, il faut être prêt. On veut faire de la place pour 100 ou 200 maisons, on a les terrains, on est en plans et devis pour préparer le tout. On doit être prêt, on ne peut pas manquer le bateau un deuxième fois. Osisko avait permis de nous relever (notamment de la fin de l'usine Domtar), mais là, on est en croissance.»

- Martin Ferron