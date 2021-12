Malartic veut sa part des redevances minières

Malartic veut se faire entendre avant la signature du prochain pacte fiscal entre Québec et ses municipalités.

C'est que la mouture actuelle, qui couvre les années 2019 à 2023, lui a laissé un goût amer en bouche.

Le problème principal, c'est l'argent qui revient en redevances minières.

Par exemple, Mine Canadian Malartic paye 80 millions de dollars en redevances. Malartic n'obtient que des miettes.

Le maire Martin Ferron veut que ça change :

«Malartic, on reçoit 100 000$ annuellement en redevances minières et forestières. D'autres villes comme St-Jérôme ou St-Jean-sur-Richelieu reçoivent plus de Mine Canadian Malartic que moi. On partage les ressources avec tous les Québécois, mais le milieu impacté, le milieu d'accueil, devrait avoir plus. On ne demande pas les 80M$, mais plus d'argent permettrait une diversification économique. Une mine, on sait quand ça ouvre et on a une idée de quand ça ferme. On veut éviter les hauts et bas, on veut de la stabilité.»

- Martin Ferron