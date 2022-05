Malgré cinq buts et 43 tirs, les Foreurs au pied du mur

Les Foreurs n'ont plus le droit à l'erreur.

Lundi soir, ils se sont inclinés 8-5 à la maison contre Gatineau, qui prend les devants 2-1 dans la série.

Quelques erreurs défensives et un peu de malchance ont embêté le vert et or, qui a tout de même eu le dessus 43-39 dans les tirs.

L'attaquant Alexandre Doucet, auteur de deux buts :

«On y croit. On est underdog, mais on peut faire un bout de chemin avec cette équipe-là. Gatineau, on a joué pas mal de games cette année et ça été serré. On y croit c'est sûr.» - Alexandre Doucet

Jérémy Michel, Justin Robidas et David Doucet ont aussi compté pour les Foreurs, qui ne jouaient qu'avec un joueur de 20 ans, en raison de la blessure du défenseur Thomas Pelletier.

Le match #4 est mardi soir, à 19h00.