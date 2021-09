Manifestation pacifique à Senneterre ce matin

Des Senneterriens ont pris la route d'assaut ce matin (vendredi) pour défendre leur réseau local de santé.

Dès 5h30, ils étaient à la sortie de Senneterre vers Val-d'Or.

Ils demandent au ministère de la Santé de revenir sur sa décision de réduire les heures d'ouverture de l'urgence de Senneterre.

«On est un des trois plus grands territoires au Québec, ça fait très grand à couvrir pour notre service de santé. En plus, si on ajoute les 70km pour aller jusqu'à Val-d'Or, pendant que l'ambulance est partie, nous on se ramasse sans service d'urgence. Il n'y a aucune logique là-dedans, en plus que les gens du CLSC n'ont même pas été consultés. Ça met du stress et la pression sur les autres services d'urgence comme la police, les ambulanciers et les pompiers.»

- Mindie Fournier, une des porte-parole des citoyens