Marché du bois: Émilise Lessard-Therrien propose d'imposer des quotas

Émilise Lessard-Therrien, soumet une proposition au gouvernement du Québec afin de diminuer la pression sur le prix du bois. Elle demande à la CAQ d'imposer des quotas de bois qui doivent demeurer au Québec afin de répondre à nos besoins.

La députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue estime que le Québec exporte trop de bois vers les États-Unis ce qui fait hausser les prix.

Pour faciliter la mise en oeuvre de cette mesure, elle croit que le gouvernement pourrait donner certains mandats au Bureau du forestier en chef du Québec.

Parmi ceux-ci on compte prévoir les besoins en bois de la clientèle québécoise pour déterminer les quotas de bois qui doivent demeurer au Québec afin nous approvisionner et déterminer si les approvisionnements actuels et prévus sont suffisants pour répondre au marché local.