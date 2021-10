Martin Ferron veut plus de monde à Malartic

Martin Ferron veut poursuivre le travail déjà amorcé au cours des dernières années à Malartic.

Réélu sans opposition, il en sera à son troisième mandat au poste de maire de la Ville.

Selon lui, la priorité est de revitaliser le centre-ville afin de pouvoir accueillir les travailleurs que le projet Odyssey de la Mine Canadian Malartic risque d'amener.

«On doit être prêt à les accueillir, c'est-à-dire d'avoir des terrains et peut-être même des bâtiments. On travail sur des projets pour construire des appartements en quantité parce que si nous on ne le fait pas, ces gens-là vont aller ailleurs où il offre les services. C'est chez nous que ça se développe, c'est donc notre milieu qui doit se développer en priorité avant d'autres à côté.»

-Martin Ferron