Match de quatre points pour les Foreurs

Les Foreurs ont un match titanesque à jouer ce soir (jeudi).

Ils reçoivent l'Armada de Boisbriand.

C'est à 19h00 au Centre Agnico-Eagle.

Le vert et or doit composer avec une liste de blessés qui semble toujours s'allonger, mais les joueurs ne prennent pas cela en excuse.

«La liste est longue et ne finit plus, mais le moral va bien quand même. On est habitués, c'est de même depuis le début de l'année, c'est comme si c'était normal. C'est aux vétérans de montrer l'exemple et aux jeunes qui ont plus de glace de lever leur niveau et de montrer qu'ils ont leur place.»

- Alexandre Doucet, attaquant des Foreurs