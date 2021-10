Pyromane tristement célèbre et condamné, le Valdorien Mathieu Landry aurait recommencé à mettre le feu.

L'homme de 31 ans est de nouveau accusé, deux ans après avoir été incarcéré pour une série de crimes.

En 2019, un juge le condamnait à 813 jours de prison pour 12 incendies criminels et deux introductions par effraction..

Il avait, à l'époque, semé l'inquiétude à Val-d'Or, tant dans la population que chez les pompiers.

Cette fois, Landry est accusé d'avoir mis le feu à l'enseigne de la Cité de l'Or, plus tôt cette semaine.

La Couronne lui reproche aussi un bris de probation et un vol ne dépassant pas 5 000$.

Me Andrée-Anne Gagnon s'oppose à sa remise en liberté, si bien qu'il demeure détenu en attendant la suite de son parcours judiciaire et qu'un juge devra trancher à savoir s'il représente ou non un danger pour la société.

Mathieu Landry sera représenté par Me Samuel Bérubé.