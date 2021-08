Maude Charron a eu une pensée pour Christine Girard

Maude Charron fut inspirée par l'Abitibienne Christine Girard lors de ces compétitions Jeux de Tokyo.

La médaillée d'or se dit très heureuse de pouvoir vivre sur place et de ne pas recevoir sa médaille par la poste comme ce fut le cas pour Girard.

L'haltérophile originaire de Rimouski affirme avoir eu une pensée pour Christine.

«Je pensais à elle et je me disais qu'il faudrait gagner pour elle. Elle été dans mes pensés surtout quand j'ai entendu l'hymne national et que je me disais qu'elle n'a pas vécu ça. On s'est parlé avant ma compétition, on s'était parlé avant que je quitte pour le Japon, on s'est aussi écrit après ma performance.»

-Maude Charron