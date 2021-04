Les chaleurs des derniers jours ont été exceptionnelles dans notre région.

Selon MétéoMédia, il a fait une douzaine de degrés plus chaud que la normale, pendant plusieurs jours.

Dimanche, le mercure a atteint 24.5 degrés Celcius, c'est un record.

Pour ce qui est des précipitations, là aussi c'est remarquable.

En Abitibi-Témiscamingue, on reçoit généralement 66mm de pluie en avril. Jusqu'ici, et on est le 13, nous avons reçu quatre millimètres.