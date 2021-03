Minerais stratégiques: divergence de point vu entre QS et la CCIRN

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue Émilise Lessard-Therrien demande à ce que Québec se dote d'un nouveau contrat social minier avant de se lancer dans la course aux minerais stratégiques qui sont nécessaires pour permettre l'électrification des transports.

Selon la députée solidaire, revoir le contrat social permettrait d'assurer une transition plus écologique et verte qu'en ce moment.

«Il y a en ce moment dans l'industrie de très bonnes pratiques et on les reconnait. On trouve cependant qu'on peut aller encore plus loin. Toute la question de la préséance du droit minier sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme est pour nous problématique. Il y a plusieurs MRC au Québec qui trouve que ça ne va pas assez loin dans le sens qu'il n'arrive pas à protéger des joyaux de leur territoire.»

De son côté, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN) affirme ne pas comprendre les raisons qui poussent Québec solidaire à faire une telle demande.

«Le contrat social minier est tout nouveau. Pourquoi se lancer dans un nouveau débat et de nouvelles consultations qui vont venir bouleverser l'industrie qui est stable et qui fait notre fierté. On trouve que le moment est bizarre. On est encore dans une pandémie mondiale et on constate qu'une des industries qui nous a permis de sortir la tête de l'eau un petit peu, c'est l'industrie minière.»

-David Lecours, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda