«Mme Jean et M. Martel ont été de beaux exemples» - Vincent Rousson

L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) a trouvé son nouveau recteur.

C'est le vice-recteur adjoint au développement de services et de partenariats, Vincent Rousson, qui prendra la place de Denis Martel qui prend sa retraite.

Le mandat du nouveau recteur sera d'une durée de cinq ans.

Vincent Rousson oeuvre à l'UQAT depuis une vingtaine d'années et possède une vaste connaissance du milieu universitaire.

Il estime d'ailleurs avoir de beaux modèles en Denis Martel et Johanne Jean, ancienne rectrice de l'UQAT et maintenant présidente de l’Université du Québec (UQ).

«Mme Jean et M. Martel ont été de beaux exemples de développement. Des gens très touchants et très attachés au territoire d'encrage de notre université. J'ai été en discussion avec M.Martel et avec Mme Jean que j'ai pu voir évoluer au fil des années, bénéficier de leurs précieux conseils, mais aussi de la façon dont ils abordaient les dossiers. Ça va donc être très riche pour moi.»

-Vincent Rousson