Moins de dix nouveaux cas de Covid-19 en région

Après trois jours avec plus de 10 nouveaux cas, l'Abitibi-Témiscamingue enregistre 5 nouvelles infections à la covid-19 pour la journée de dimanche.

Les MRC de la Vallée-de-l'Or et d'Abitibi en compte deux chacune alors que le cinquième se trouve au Témiscamingue.

Selon le CISSS-AT, sept nouveaux cas des derniers jours sont associés à une activité de pêche sur la glace.

L'organisation affirme également que la source d'exposition de deux autres contacts demeure inconnue pour le moment, ce qui confirme que la COVID-19 circule dans la communauté.

116 cas sont toujours actifs chez nous.

Au niveau de la vaccination, le CISSS régional recrute présentement de nouveaux vaccinateurs.

Les personnes qui répondent aux critères recherchés peuvent s'inscrire sur le site web Je contribue.

La PDG du CISSS-AT, Caroline Roy, assure que toutes les personnes inscrites seront contactées.

«Vous n'avez peut-être pas de disponibilité maintenant, mais nous sommes intéressés à prendre toutes les candidatures. Il se peut très bien qu'on vous sollicite seulement dans deux mois lorsqu'on sera en vaccination de masse sur notre territoire. On aura besoin de toutes les personnes qui veulent contribuer parce qu'on va avoir l'entièreté de la population à vacciner et on voudra le faire rapidement.»

-Caroline Roy, PDG du CISSS-AT