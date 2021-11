Moins de spectateurs aux Foreurs et aux Huskies

Les spectateurs sont moins nombreux dans les arénas de la LHJMQ.

La plupart des organisations enregistrent une baisse du nombre d'amateurs dans les gradins depuis le début de la saison.

Chez les Huskies, outre le match contre les Foreurs qui a attiré 2500 personnes, les assistances varient entre 1200 et 1500.

À Val-d'Or, c'est un peu plus bas alors les rencontres attirent entre 1100 et 1300 spectateurs. Encore une fois, le duel face aux Huskies fait exception avec une foule de plus de 1800 personnes.

«Il y a des gens qui ont changé leurs habitudes. Notre rôle est de travailler très fort pour aller les chercher un à un s'il le faut. On a des devoirs à faire, mais il faut aussi que les gens se regardent dans le miroir et se demandent comment ils peuvent supporter les Foreurs. On ne demande pas aux gens d'être présents aux 34 matchs locaux, mais un engagement de quatre ou cinq fois par saison d'une portion de la population réglerait le problème.» -Danny Marchand, président des Foreurs

Malgré le peu d'achalandage, Danny Marchand assure que le déménagement des Foreurs n'est pas dans les plans pour l'instant.

«On n’en est pas là encore. On n'a pas ce scénario puisque l'engagement du groupe d'actionnaires est bon. On est solidaire et passionné. On compte cependant sur l'appui des gens. Ça ne peut pas perdurer trois ou quatre ans encore parce qu’à un moment donné on écrit des chèques par passion et pas nécessairement pour mettre la main dans nos poches. On va retourner à la table à dessin. Il y a des choses qu'on fait de pas correct et on se doit d'être meilleur.» -Danny Marchand

À travers le circuit Courteau, c'est à Québec que la diminution est la plus marquée et seuls les Olympiques de Gatineau connaissent une augmentation du nombre de spectateurs. Leur nouvel aréna serait un des facteurs de cette situation.

Les dirigeants de la ligue vont se réunir bientôt pour tenter de trouver des façons d'attirer des spectateurs.