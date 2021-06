Moment Factory impliquée dans Anisipi

Le studio de divertissement montréalais Moment Factory sera impliqué dans le parc thématique sur l'eau du secteur d'Amos.

Peu de détails sont encore disponibles pour le futur Parc Anisipi, mais la Ville d'Amos donne un contrat à la réputée entreprise qui est notamment derrière différents projets mondiaux d'illumination et de lumières et responsable des tournées de Céline Dion, Ed Sheeran et Arcade Fire, notamment.

Elle a aussi oeuvré pour la NFL et à l'aéroport international de Los Angeles.

Moment Factory va élaborer des projets pour les thèmes Puits, Glacier et Magie de l'eau, en créant des oeuvres artistiques.

C'est un contrat de 2.7M$.

Le projet de parc hydrique sera développé dans les prochaines années et devrait devenir une belle attraction touristique.