Nav Canada: Sébastien Lemire interpelle le ministre des Transports

Le dossier de Nav Canada continue de préoccuper le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue Sébastien Lemire.

La compagnie annonce par voie de communiqué qu'elle va maintenir le service de contrôle de la circulation aérienne dans certaines villes canadiennes, dont Rouyn-Noranda ne fait pas partie.

De ce même communiqué, on annonce que les études qui portaient sur les heures d’exploitation ou sur le service consultatif télécommandé d’aérodrome se poursuivront.

Sébastien Lemire interpelle le ministre des Transports puisque selon lui, il y a de nombreuses questions qui demeurent sans réponses.

«C'est difficile à concevoir pourquoi notre service serait menacé. On est une plaque tournante en Abitibi-Témiscamingue. Nos aéroports de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or jouent des rôles essentiels pour plusieurs secteurs. Si on n’a pas se soutient-là de la part du gouvernement fédéral on risque d'être mal pris. Oui, le soutien est important en terme d'argent, mais il est aussi important de la part d'une décision du ministre. C'est lui qui aura la capacité de trancher si on maintient ou non le service à Rouyn-Noranda.»

-Sébastien Lemire, député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue