Nos clubs bien représentées sur l'équipe de la semaine de la LHJMQ

Deux joueurs des Huskies et un joueur des Foreurs se retrouvent sur l'équipe de la semaine de Ligue junior majeur du Québec.

Chez la meute on y retrouve l'attaquant Édouard St-Laurent et le gardien de but Samuel Richard.

En deux rencontres ce week-end, St-Laurent a inscrit quatre points (2-2), dont trois, lors du duel de samedi.

Le vétéran est également nommé joueur de la semaine dans le circuit Courteau.

Richard a pour sa part récolté deux victoires maintenant une moyenne de but alloué à 1,98 et un pourcentage d'arrêt de 0.913%.

Pour les Foreurs, ce sont les performances de Maxance Guenette qui sont soulignées.

Le défenseur a récolté deux passes en autant de matchs.