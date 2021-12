«Nous, on ne peut pas fermer» - Caroline Roy, pdg du CISSS-AT

Le Centre intégré de santé de l'Abitibi-Témiscamingue continue de fournir des efforts de recrutement.

Il manque actuellement de personnel un peu partout, mais c'est surtout criant pour les infirmières, les infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes.

Les infirmières, il en manquerait 150.

Le plan de contingence se poursuit donc, avec des impacts sur la population et du temps supplémentaires, même encore du temps supplémentaire obligatoire.

«Il faut vraiment continuer nos actions et les intensifier pour bénéficier de la plus grande main-d'oeuvre possible. On fait face à une grande pénurie, mais plusieurs entreprises de notre région vivent la même chose. Des restaurants et des entreprises ferment, mais nous, on ne peut pas fermer, on doit donner des services.»

- Caroline Roy, pdg du CISSS-AT