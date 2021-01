Offrir des cours dans des salles de cinéma?

Utiliser les salles de cinéma comme salles de classe pour les jeunes du primaire et du secondaire serait-il possible?

C'est la question que pose Michel Veillette, propriétaire du cinéma Capitol à Val-d'Or.

Ce dernier estime que la ventilation des cinémas est excellente comparativement à certaines écoles dans la province.

«C'est toujours ventilé d'une manière exceptionnelle et beaucoup mieux que certains hôpitaux, CHSLD et écoles. Qu'ils arrêtent de se casser la tête pour savoir quel ventilateur ils vont mettre dans les écoles et qu'ils prennent le même équipement qu'on utilise. Ils auront simplement à mettre 50 élèves dans une salle de 100. »

-Michel Veillette, propriétaire du cinéma Capitol à Val-d'Or