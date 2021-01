«On a l'alignement pour aspirer aux grands honneurs» - Pascal Daoust

Le directeur général des Foreurs, Pascal Daoust, peut dire mission accomplie. Il a bâti une équipe qui pourrait tout rafler cette saison.

Les ajouts de Justin Ducharme et Jakob Pelletier l'été dernier, puis que Samuel Poulin, Nathan Légaré, Jordan Spence et Xavier Bernard dans les derniers jours placent les Foreurs en bonne posture pour aller loin.

Pour la suite, ce sera au personnel d'entraîneurs et surtout aux joueurs de livrer la marchandise.

«Garder tout le monde heureux et qu'ils sentent qu'ils ont une importance et des responsabilités. Notre calendrier, format bulle pour l'instant, quand on va jouer six matchs en neuf jours, il faut gérer de façon intelligente.»

- Pascal Daoust