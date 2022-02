On comptait en 2021 presque 148 000 Abitibiens

L'Abitibi-Témiscamingue compte presque 148 000 habitants selon le dernier recensement de Statistiques Canada.

365 citoyens se sont ajoutés entre 2016 et 2021.

Il y a des hausses au Témiscamingue (+152), dans la MRC Abitibi (+125) et dans la Vallée-de-l'Or (+121), mais une baisse à Rouyn-Noranda (-21) et en Abitibi-Ouest (-12).

Les cinq MRC de l'Abitibi-Témiscamingue en 2021 : 147 082

Les cinq MRC de l'Abitibi-Témiscamingue en 2016 : 146 717

MRC Abitibi : 24 764 (2021) et 24 639 (2016)

MRC Abitibi-Ouest : 20 526 (2021) et 20 538 (2016)

Rouyn-Noranda : 42 313 (2021) et 42 334 (2016)

MRC Témiscamingue : 16 132 (2021) et 15 980 (2016)

MRC Vallée-de-l'Or : 43 347 (2021) et 43 226 (2016)