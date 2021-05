«On n'a rien gagné encore» - Nathan Légaré

Les Foreurs sont loin d'être rassasiés.

Après deux rondes faciles, les choses vont se corser pour le vert et or en demi-finale.

Les coriaces Saguenéens de Chicoutimi seront dans la route des Foreurs. La série 3-de-5 débute ce soir, à Québec.

Les deux clubs ne se sont pas affrontés cette saison, mais on sait que les représentants du Saguenay ont quelques clients peu commodes, comme Dawson Mercer, Hendrix Lapierre, Samuel Houde, Artemi Kniazev et Louis Crevier, en plus de l'ex-défenseur des Foreurs, Karl Boudrias.

Auteur de six buts en autant de matchs en séries, l'ailier des Foreurs, Nathan Légaré, sait qu'il faudra jouer du gros gros hockey :