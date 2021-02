On peut l'appeler PAPA Antoine Frappier

Antoine Frappier vit pleinement son rôle de papa.

Le Valdorien et sa conjointe Marie-Ève ont accueilli le petit Édouard il y a presque une semaine.

C'était l'objectif #1 d'Antoine, qui se bat contre un cancer de l'estomac.

Voici ses premières impressions sur son nouveau rôle :

Pendant ce temps, les démarches se poursuivent pour qu'il puisse faire soigner son cancer aux États-Unis :

«On est en démarches avec le Centre de recherche Baylor, au Texas. On attend des retours pour évaluer si je serais éligible à une étude clinique pour faire de la thérapie cellulaire. On porte beaucoup d'espoir en ça et on attend des retours.»

​- Antoine Frappier